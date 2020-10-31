بالأرقام.. احصائية جديدة عن ضحايا كورونا حول العالم

أظهر إحصاء نشره وكالة "رويترز" أن أكثر من 45 مليونا و240 ألفا أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى مليون و183 ألفا و788.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في كانون الأول 2019.
وتأتي الولايات المتحدة في مقدمة الدول من حيث عدد الوفيات (288 ألفا و885) والإصابات (8 ملايين و984 ألفا و432).
وأصبحت الهند في المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات بواقع 8 ملايين و88 ألفا و851، في حين بلغت الوفيات 121 ألفا و90 حالة.
وتأتي الولايات المتحدة في مقدمة الدول من حيث عدد الوفيات (288 ألفا و885) والإصابات (8 ملايين و984 ألفا و432).
وأصبحت الهند في المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات بواقع 8 ملايين و88 ألفا و851، في حين بلغت الوفيات 121 ألفا و90 حالة.
أما الوفيات في البرازيل التي تأتي في المرتبة الثالثة عالميا، فبلغت 158 ألفا و969، مقابل 5 ملايين و494 ألفا و376 إصابة.
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