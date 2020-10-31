زاخو يخطف نقطة من أربيل في الوقت القاتل

وافتتح اربيل التسجيل اولاً عن طريق فرحان شكور في الدقيقة 66 وبقيت النتيجة على حالها حتى الدقيقة الخامسة من وقت بدل الضائع (+95) ليسجل زاخو هدف التعديل من ركلة جزاء بتوقيع احمد داود.

التعادل اوصل اربيل الى النقطة الرابعة في وصافة الترتيب، بينما اصبح رصيد زاخو نقطتين في المركز الحادي عشر.



وكان الطلبة قد تغلب على الصناعات الكهربائية بثلاثية نظيفة في وقت سابق اليوم.

وتختتم مباريات اليوم بمواجهة نفط البصرة والقوة الجوية على ملعب الفيحاء.