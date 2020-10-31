ريال مدريد يعزز صدارته لليجا برباعية في شباك هويسكا

وبدأ ريال مدريد بالتسجيل في الشوط الأول بالدقيقة 40 عن طريق صاروخية رائعة بالقدم اليسرى من الجناح، إدين هازارد، قبل 5 دقائق من إحراز كريم بنزيما هدف الملكي الثاني، لتنتهي أول 45 دقيقة من المباراة بتقدم أصحاب الأرض بنتيجة 2-0.وفي الشوط، الثاني واصل ريال مدريد السيطرة على مجريات المباراة مع استغلال ضعف منافسه هويسكا، وسجل الهدف الثالث عن طريق فيديريكو فالفيردي في الدقيقة 54.

قبل تقليص الفارق من جانب الضيوف من خلال ديفيد فيريرو بالدقيقة 74 من زمن الشوط الثاني، ولكن قبل انطلاق صافرة النهاية، استطاع بنزيما تسجيل الهدف الرابع والثاني له أمام هويسكا لتصبح النتيجة 4-1.

بهذا الفوز، يتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة، ويتجمد رصيد هويسكا عند النقطة 5 في المركز الثامن عشر.

