ثالث اجتماع مصري عراقي.. توقيع 15 مذكرة تعاون

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترأس مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، ونظيره المصري الدكتور مصطفى مدبولي، السبت، اجتماع اللجنة العراقية المصرية المشتركة.

ووصل إلى العاصمة العراقية بغداد، رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، على رأس وفد رفيع المستوى، في زيارة معلنة تأتي استكمالاً لاتفاقيات دبلوماسية ومعاهدات تعاون بين البلدين، تم توقيعها قبل نحو شهرين.



وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، في بيان، إن المباحثات انطلقت مباشرة مع رئيس الوزراء المصري، فور انتهاء مراسم الاستقبال، وذلك لتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.

ووقع الجانبان عقب مراسم الاستقبال 15 مذكرة تفاهم وبرنامج تعاون بعدد من المجالات بينها النقل والموارد المائية والصحة والبيئة والعدل والاستثمار .





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وكانت وزارة الخارجية العراقية قالت في وقت سابق، اليوم السبت، إن "زيارة الوفد المصري إلى بغداد تأتي استكمالا لجولة المباحثات المعمقة التي أجراها وزير الخارجية فؤاد حسين إلى القاهرة، حيث التقى خلالها بكبار المسؤولين المصريين وفي مقدمتهم الرئيس عبد الفتاح السيسي ومصطفى مدبولي.



ومن المقرر أن يعقد مجلس الأعمال "المصري – العراقي" المشترك، اجتماعاً على هامش "اللجنة العليا"، بمشاركة رجال الأعمال المصريين والعراقيين في بغداد، لوضع التصورات التفصيلية للدخول في شراكات تجارية واستثمارية تخدم مصالح البلدين.





وانعقدت "اللجنة المصرية العراقية المشتركة" مرتين فقط من قبل، خلال عامي 1988، و1989، ولكن لم تعقد أي اجتماعات في التسعينيات أو الألفية.

وجمعت قمة ثلاثية في 25 من أغسطس/آب الماضي في العاصمة عمان ، العاهل الأردني عبدالله الثاني، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ركزت على أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدان الثلاث.