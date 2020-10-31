متى تعلن نتائج الانتخابات الأمريكية؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعد مناظرات سياسية وحملات ومناقشات محتدمة، سيتسنى للأمريكيين معرفة رئيسهم الجديد، إن كان الرئيس دونالد ترامب أم المرشح جو بايدن.

لكن بالرغم من تمنيات بعض أتباع السياسة الأمريكية الذين لا يتحلون بالصبر، لا يوجد وقت محدد تبلغ فيه كل ولاية بنتائج الانتخابات، بحسب موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي.

وبدلًا من ذلك، ستبدأ كل ولاية إبلاغ نتائجها بمجرد إغلاق أماكن الاقتراع الموجودة بها.

وتظل معظم أماكن الاقتراع مفتوحة لمدة 12 ساعة على الأقل، لكن تختلف ساعات كل ولاية عن الأخرى، وتبدأ وتنتهي في أوقات مختلفة أيضًا.

وبحسب الموقع فإذا انقسمت ولاية إلى مناطق زمنية متعددة، ستبدأ إبلاغ نتائجها بمجرد انتهاء آخر مركز اقتراع.

وفي الولايات المتأرجحة، تغلق صناديق الاقتراع أولًا في ولايتي فلوريدا وجورجيا الساعة 7:00 مساء بالتوقيت المحلي، وفي كارولينا الشمالية وأوهايو الساعة 7:30 مساء، وفي معظم ميشيجان وتكساس الساعة 8:00 مساء، وفي ويسكونسن وأريزونا الساعة 9:00، وفي أيوا الساعة 10 مساء.





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ولا تعتبر النتائج الأولية التي تصدر ليلة الانتخابات نهائية، ولا تمثل عدد الأصوات بشكل كامل.

ففي كل دائرة انتخابية، هناك دائمًا بطاقات اقتراع الغائبين،سواء ناخبين بالداخل أو الخارج أو عسكريين، والتي تصل بعد يوم الانتخابات، كما هناك بطاقات الاقتراع المؤقتة التي تحتاج للفصل فيها.

وتمنح كل ولاية مسؤولي الانتخابات عدة أيام أو أسابيع لجمع واعتماد النتائج بشكل كامل.

من جانبه، ذكر موقع "مشروع فايف ثيرتي إيت" الأمريكي، المتخصص في تحليل استطلاعات الرأي، أن عددًا كبيرًا من الأمريكيين يصوتون عبر البريد هذا العام بسبب جائحة "كوفيد-19"، وبطاقات اقتراع البريد تحتاج وقتًا أكبر في الفرز مقارنة ببطاقات مراكز الاقتراع.

لكن زيادة معدلات التصويت عبر البريد لا يعني عدم معرفة النتائج لأيام طوال، بل سيبدأ مسؤولو الانتخابات في ولايات: أريزونا، وفلوريدا، وجورجيا، وأيوا، وأوهايو، وكارولينا الشمالية وتكساس، معالجة أو فرز بطاقات الاقتراع عبر البريد قبل يوم الانتخابات.

ويقول خبراء إن ولايتي فلوريدا وكارولينا الشمالية، التي تتيح للمسؤولين فرز بطاقات الاقتراع عبر البريد (دون إبلاغ النتائج) قبل أسابيع، على الأرجح ستبلغ بمعظم نتائجها بعد إغلاق مراكز الاقتراع، وستعطي فكرة جيدة عن وضع كل مرشح.

لكن يمتلك مسؤولو الانتخابات في ولايات ميشيجان وويسكونسن وبنسلفانيا، قدرة محدودة على معالجة بطاقات الاقتراع قبل يوم الانتخابات، وقد يستغرقون بضع أيام إضافية لفرز النتائج بشكل كامل.