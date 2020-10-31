شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية تسجل 402 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 31 أكتوبر 2020 الخليج 365 ـ متابعات أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل 402 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 347282 حالة.

Advertisements وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 433 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 333842 حالة ولله الحمد. وأكدت "الصحة" تسجيل 19 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5402 حالة وفاة. وذكرت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8038 والحالات الحرجة 776 حالة.

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