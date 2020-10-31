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آخر تحديث: 31 - أكتوبر - 2020 3:50 مساءً
إجلاء أكثر من 150 مريضا يوم السبت 31 أكتوبر 2020 من مستشفى مؤقت لمصابي فيروس كورونا في مدينة تشيليابينسك الروسية في جبال الأورال الجنوبية بعد انفجار بحجرة أكسجين وحريق. وذلك بحسب ما أعلنت وزارة الطوارئ الروسية.
ولفتت وزارة الصحة الى إن 158 مريضا يتلقون العلاج في عيادات أخرى، ولم تقع إصابات نتيجة الحريق.
وقالت الوزارة إن الحريق اندلع بعد انفجار في “كابينة أكسجين” في عنبر كان يستخدم كمستشفى مؤقت. وأضافت أنه تم إجلاء 158 مريضا ونقلهم إلى مستشفيات أخرى بالمدينة.
وأوضحت أنه لم يصب أحد بأذى بحسب المعلومات الأولية.
إجلاء المرضى
كانت هذه تفاصيل خبر حريق كبير في مستشفى خاص لمرضى كورونا وإجلاء أكثر من 100 مريض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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