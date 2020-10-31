الطلبة يتخطى الصناعات بثلاثية 'أنيقة'

المباراة التي أقيمت على ملعب الصناعة، شهدت سيطرة الانيق بالطول والعرض على مجرياتها، حيث انتظر حتى الدقيقة 26 ليسجل الهدف الأول عن طريق محمد جفال، لينتهي الشوط الأول على هذه النتيجة.

وفي الشوط الثاني، استطاع الأنيق ان يزيد الغلة بتسجيله الهدف الثاني عن طريق مظهر احمد في الدقيقة 65، ليعود محمد جفال ويسجل الهدف الثالث لفريقه والثاني الشخصي له في الدقيقة 69.



وبهذا الفوز رفع الأنيق رصيده الى النقطة 4، بينما بقي الصناعات من دون نقاط.