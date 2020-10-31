2020-10-31 | 13:52
612 مشاهدة
نجح فريق الطلبة في تحقيق فوزه الأول بالدوري العراقي الممتاز بكرة القدم للموسم الحالي 2020/ 2021، بتغلبه على الصناعات الكهربائية بثلاثية نظيفة.
المباراة التي أقيمت على ملعب الصناعة، شهدت سيطرة الانيق بالطول والعرض على مجرياتها، حيث انتظر حتى الدقيقة 26 ليسجل الهدف الأول عن طريق محمد جفال، لينتهي الشوط الأول على هذه النتيجة.
وفي الشوط الثاني، استطاع الأنيق ان يزيد الغلة بتسجيله الهدف الثاني عن طريق مظهر احمد في الدقيقة 65، ليعود محمد جفال ويسجل الهدف الثالث لفريقه والثاني الشخصي له في الدقيقة 69.
وبهذا الفوز رفع الأنيق رصيده الى النقطة 4، بينما بقي الصناعات من دون نقاط.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
كانت هذه تفاصيل خبر الطلبة يتخطى الصناعات بثلاثية 'أنيقة' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.