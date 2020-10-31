بعد أشهر من التوقف.. أول فوج للمعتمرين يصل السعودية غدًا الأحد

تصل أولى رحلات الطيران المقلة لمعتمرين من خارج السعودية إلى مدينة جدة، غدًا الأحد، بعد تعليق المملكة للمناسك والزيارة مؤقتا؛ كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأفاد مصدر رسمي، مساء أمس الجمعة، بأنه تقرر وصول الرحلة عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي وسط تطبيق كافة التدابير الوقائية والبروتوكولات المتخذة من الجهات الرسمية حفاظا على صحة وسلامة ضيوف الرحمن.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية في هذا الصدد عن جاهزية منظومة العمل لاستقبال المعتمرين أثناء جميع نِقَاط الاتصال في رحلة المعتمر بدءاً من بلده مروراً بوصوله عبر المنافذ المحددة ، وتنفيذ برامج تنقلات المعتمرين بعد إنهاء إجراءات القدوم ، وأثناء تأديتهم المناسك .

واشارت الوزارة الى انها قامت بوضع المعايير والضوابط لجميع مزودي الخِدْمات وشركات العمرة لضمان تطبيق أقصى معايير الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة من وزارة الصحة.

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وسخرت الوزارة الأنظمة التقنية ، وأطلقت تطبيق “اعتمرنا” الذي يهدف إلى تنظيم دخول أفواج المعتمرين والمصلين إلى الحرمين الشريفين وَفْق الطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ، كما جندت جهودها كافة لهذا الموسم الاستثنائي، وفقا للمصدر ذاته.

ودعت الوزارة مختلف المعتمرين القادمين الى التقيد باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية منذ وصولهم وحتى مغادرتهم بعد الانتهاء من أداء مناسكهم .

وكانت السعودية قد علقت مناسك أداء العمرة منذ مارس الماضي ضمن إجراءات احتواء فيروس كورونا.