السلطات الفرنسية تقبض على شخص ثان على علاقة بهجوم نيس

أفادت مصادر قضائية فرنسية أنه تم القبض على رجل آخر على خلفية هجوم بسكين وقع الأسبوع الماضي في كنيسة بمدينة نيس وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

ويشتبه في أن الرجل الذي يبلغ من العمر 35 عاما، والذي تم إلقاء القبض عليه في نيس في وقت متأخر أمس الجمعة، كان مع مشتبه به آخر يبلغ من العمر 47 عاما في اليوم السابق على الهجوم، وألقي القبض أمس الجمعة على هذا الرجل الأخير على خلفية هجوم الكنيسة، وهو محتجز قد الاستجواب، وفقا لمصادر قضائية فرنسية.

ووصف مجلس الدفاع الوطني الفرنسي هجوم كنيسة نيس بأنه “هجوم إرهابي إسلامي”.

وقال المحققون إن تونسيا كان دخل إلى فرنسا بشكل غير قانوني أول أمس الخميس، قتل ثلاثة أشخاص في نيس بسكين. وتم العثور على ضحيتين في كنيسة نوتردام بوسط المدينة. وأصيب منفذ الهجوم بجروح خطيرة على يد الشرطة وتم نقله الى المستشفى.

Advertisements

وكان منفذ الهجوم دخل فرنسا من إيطاليا قبل وقت قصير من ارتكاب الجريمة.

وأعلنت فرنسا أعلى مستوى تحذير من الإرهاب في أعقاب الهجوم.

وجاء الهجوم بعد أسبوعين من قيام إسلامي مشتبه به بقطع رأس مدرس بإحدى ضواحي باريس كان عرض رسوما كاريكاتورية للنبي محمد في إطار درس عن حرية التعبير.