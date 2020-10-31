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إجلاء 158 مصاب بكورونا من مستشفى روسي بسبب حريق

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شكرا لقرائتكم خبر عن إجلاء 158 مصاب بكورونا من مستشفى روسي بسبب حريق والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الطوارئ الروسية إنه تم إجلاء أكثر من 150 مريضا اليوم السبت من مستشفى مؤقت لمصابي فيروس في مدينة تشيليابينسك الروسية في جبال الأورال الجنوبية بعد انفجار بحجرة أكسجين وحريق.

وقالت الوزارة إن الحريق اندلع بعد انفجار في "كابينة أكسجين" في عنبر كان يستخدم كمستشفى مؤقت. وأضافت أنه تم إجلاء 158 مريضا ونقلهم إلى مستشفيات أخرى بالمدينة.

وأوضحت أنه لم يصب أحد بأذى بحسب المعلومات الأولية.

وقالت وزارة الصحة أيضا إن 158 مريضا يتلقون العلاج في عيادات أخرى، ولم تقع إصابات نتيجة الحريق.

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