شكرا لقرائتكم خبر عن إجلاء 158 مصاب بكورونا من مستشفى روسي بسبب حريق والان نبدء بالتفاصيل
وقالت الوزارة إن الحريق اندلع بعد انفجار في "كابينة أكسجين" في عنبر كان يستخدم كمستشفى مؤقت. وأضافت أنه تم إجلاء 158 مريضا ونقلهم إلى مستشفيات أخرى بالمدينة.
وأوضحت أنه لم يصب أحد بأذى بحسب المعلومات الأولية.
وقالت وزارة الصحة أيضا إن 158 مريضا يتلقون العلاج في عيادات أخرى، ولم تقع إصابات نتيجة الحريق.
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