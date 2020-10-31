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قيود كورونا تفجر مظاهرات الغضب في إسبانيا

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ذكرت وسائل الإعلام الإسبانية اليوم السبت أن العديد من المدن عبر البلاد شهدت اشتباكات بعد منتصف الليل بين السلطات ومحتجين على الضوابط الأخيرة التي تم فرضها لمكافحة فيروس كورونا .

وشهدت مدن من بينها وبيلباو وبورجوس وليون اضطرابات. وفي الكثير من الحالات بدا أن العنف بتحريض من الجماعات اليمينية المرتبطة بأندية كرة القدم.

وذكرت صحيفة "لافانجوارديا" وشبكة "ار تي في ايه" التلفزيونية أن المئات من الأشخاص اشتبكوا مع الشرطة في برشلونة في وقت متأخر من مساء أمس. وأظهرت الصور التي بثتها تلك الشبكات أن المتظاهرين رشقوا الشرطة بالحجارة وأضرموا النيران في صناديق القمامة وذكرت وسائل إعلامية أن بعض المتاجر تعرضت للنهب. وتم القبض على 12 شخصا.

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