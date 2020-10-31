زلزال جديد بقوة 5 درجات يضرب "إزمير" التركية

وقع صباح السبت زلزال جديد في قضاء "سقري حصار" التابع لولاية إزمير غربي تركيا، بقوة 5 درجات على مقياس ريختر.



وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، أن الزلزال وقع الساعة 8.31 بتوقيت تركيا (5.31 تغ)، قبالة سواحل "سفري حصار" ببحر إيجه.



وأظهرت معطيات نشرتها "آفاد" على موقعها الإلكتروني أن عمق الزلزال بلغ 7.33 كيلومترات.



وفي وقت سابق أعلنت "آفاد" ارتفاع عدد ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب الولاية الجمعة، إلى 24 قتيلا و804 مصابين.



وقالت "آفاد" في بيان، فجر السبت، إن المنطقة بعد الزلزال الذي ضرب بحر "إيجه" قبالة الولاية المذكورة شهدت حتى الساعة 04.00 بالتوقيت المحلي (01.00 تغ) 341 هزة ارتدادية، 31 منها شدتها فوق 4 درجات.



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