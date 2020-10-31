شهيد الشهامة.. ملاكم الإسكندرية دافع عن ابنة أخته فقُتل طعناً

كتبت أسماء لمنور في السبت 31 أكتوبر 2020 01:14 مساءً - منذ ساعتين

هزت مدينة الإسكندرية شمالي مصر جريمة مروعة، ذهب ضحيتها الملاكم المصري “كريم إبراهيم محمود” 20 عاماً، الذي دفع حياته ثمناً لدفاعه عن ابنة أخته وحمايتها من شخص حاول التحرش بها.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية بلاغا بوقوع مشاجرة بين ملاكم مصري وصاحب محل هواتف محمولة في منطقة كرموز، استل على إثرها الأخير سكيناً ووجه إلى الملاكم عدة طعنات قاتلة، ونقل بعدها إلى المستشفى ليلفظ أنفاسه الأخيرة.

وتبين من التحقيقات أنه أثناء جلوس “كريم إبراهيم محمود ” 20 عاماً، لاعب ملاكمة، بمركز شباب كرموز على أحد المقاهي فوجئ بالشاب “أ.ع.ع”، صاحب محل هواتف محمولة، يتحرش لفظيا بابنة شقيقته أثناء توجهها لمنزل أحد المعلمين لتلقي دروس خصوصية.

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وكشفت التحقيقات وأقوال الشهود أن الملاكم وبخ المتهم لمعاكسته ابنته شقيقته، ما أدى لنشوب مشادة كلامية بينهما، تطورت لمشاجرة بالأيدي استل على إثرها القاتل سلاحاً أبيض، وسدد للملاكم عدة طعنات بمختلف أنحاء الجسم.

وأكد أطباء المستشفى الجامعي “الأميري” الذي نقل إليه الملاكم، إصابته بجروح نافذة بالكلى والقولون، ما استدعى إجراء عدة عمليات جراحية واستئصال الكلية، إلا أنه لفط أنفاسه الأخيرة، متأثراً باستمرار وجود نزيف داخلي.

وألقت قوات الشرطة القبض على المتهم، وأمرت نيابة كرموز في الإسكندرية بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.