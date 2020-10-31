بعد عرضه رسماً مسيئاً للرسول على تلاميذه… فصل مدرس في بلجيكا

كتبت أسماء لمنور في السبت 31 أكتوبر 2020 01:14 مساءً - منذ ساعتين

كشفت صحيفة ”لا ليبر بلجيك“، انه تم توقيف مدرس عن العمل هذا الأسبوع في بروكسل بسبب عرضه على تلاميذه الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و11 عاما، رسما مسيئا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، نشرته صحيفة شارلي إيبدو.

وهذه المعلومات أكدها لوكالة فرانس برس المتحدث باسم منطقة مولينبيك التي جرت فيها الوقائع، وبحسب المتحدث رشيد البرغوثي، تقدم ”اثنان أو ثلاثة من أولياء أمور“ التلاميذ بشكوى إلى إدارة هذه المدرسة الابتدائية مفادها أن رسما كاريكاتوريا يُظهر النبي عُرِض أمام ”أولاد في الصفين الخامس والسادس“ من مرحلة التعليم الابتدائي.

وعلم مدير المدرسة بمبادرة المدرس، فأبلغ السلطات المعنية المتمثلة بأعضاء المجلس البلدي. وقال البرغوثي إن السلطة المعنية استمعت إلى المدرس الخميس وقد تم فصله.

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وقد اختار المدرس أن يعرض الرسم الكاريكاتوري الذي نشرته شارلي إيبدو، في إطار صف حول ”حرية التعبير“.

قرار المدرسة البلجيكية يأتي بعد تعرض استاذ فرنسي للقتل بسبب نشره رسوما كاريكاتورية للنبي محمد صلى الله عليه وسلّم في حصة دراسية حول “حرية التعبير”.