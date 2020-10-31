شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا.. 3143 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت إندونيسيا 3143 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم ، ليرتفع الإجمالي إلى 410088. وذكرت وزارة الصحة الإندونيسية في بيان لها أنه تم تسجيل 87 حالة وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 13869.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إندونيسيا.. 3143 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.