زلزال جديد يضرب تركيا.. وحصيلة الضحايا ترتفع إلى 24 قتيلا و800 مصاب

وقع صباح السبت زلزال جديد في قضاء “سقري حصار” التابع لولاية إزمير غربي تركيا، وفق ما نقلته “الأناضول”.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، أن الزلزال وقع الساعة 8.31 بتوقيت تركيا، قبالة سواحل “سفري حصار” ببحر إيجه.

وأظهرت معطيات نشرتها “آفاد” على موقعها الإلكتروني أن عمق الزلزال بلغ 7.33 كيلومترات.

وفي وقت سابق أعلنت “آفاد” ارتفاع عدد ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب الولاية الجمعة، إلى 24 قتيلا و804 مصابين.

وقالت “آفاد” في بيان، فجر السبت، إن المنطقة بعد الزلزال الذي ضرب بحر “إيجه” قبالة الولاية المذكورة شهدت حتى الساعة الرابعة بالتوقيت المحلي 341 هزة ارتدادية، 31 منها شدتها فوق 4 درجات.

من جهة أخرى تمكنت طواقم إدارة الكوارث والطوارئ التركية “أفاد”، من إنقاذ 4 أشخاص، بعد مرور نحو 17 ساعة، من تحت أنقاض مبانٍ تضررت من الهزة الزلزالية التي وقعت في بحر إيجة أمس.

وأفادت وكالة الأناضول، السبت، بتواصل أعمال البحث والإنقاذ في 9 مبانٍ متضررة جراء الزلزال في قضاء “بيراكلي” التابع لولاية إزمير غربي تركيا.

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وتمكنت الفرق من الوصول لمواطنة، تدعى نورجان توسون بعد مرور 17 ساعة من البحث في أنقاض مبنى مكون من 3 طوابق.

كما تمكنت الفرق من إنقاذ كل من إينجي أوكان وهوليا أوزميت، بعد تعرضهما لإصابات متفرقة، في أنقاض عمارة “يلماز أرباك” المتضررة، بعد مرور 17 ساعة من البحث.

وفي أنقاض نفس البناية، وبعد مرور 16 ساعة من البحث، تمكنت الفرق من الوصول إلى مكان مواطنة تدعى، غولتشين أيكوت صويدان، وتم انقاذها.

والجمعة، وقع زلزال بلغت قوته 6.6 درجات على مقياس ريختر قبالة ساحل قضاء “سفري حصار” بولاية إزمير غربي تركيا، وفق إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”.

وأعلن والي إزمير التركية، ياووز سليم كوشغر، إنقاذ نحو 70 شخصا من تحت الأنقاض، حتى مساء الجمعة.

وحتى صباح السبت، بلغت حصيلة ضحايا الزلزال 25 قتيلا و804 مصابين، بحسب إدارة الكوارث والطوارئ التركية “أفاد”.