طقس اليوم السبت.. سحب منخفضة كثيفة بالواجهة المتوسطية

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم السبت، تشكل سحب منخفضة كثيفة بالواجهة المتوسطية ومحليا بسواحل المحيط الأطلسي، حيث الفرصة مهيأة لإمكانية نزول بعض الأمطار الخفيفة و المتفرقة.

كما سيلاحظ ظهور سحب ركامية فوق مرتفعات الأطلس المتوسط مع نزول قطرات مطرية متفرقة، فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية الي قليلة السحب بباقي جهات المملكة، مع احتمال هبوب زوابع رملية بشمال الأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة، من القطاع الشرقي بالأقاليم الجنوبية، غير أنها ستهب من الجنوب وأحيانا من الشرق بالجنوب الشرقي للبلاد، ومن القطاع الشمالي بباقي الأرجاء الأخرى على العموم.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 05 و10 درجات بالمرتفعات و بالهضاب العليا الشرقية، وما بين 10 و 15 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس، والسهول الشمالية، والواجهة المتوسطية والجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 15 و20 درجة بمنطقة طنجة ومنطقة سوس والسهول الوسطى و غرب الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 20 و 24 درجة بشرق الأقاليم الجنوبية و بالمناطق الوسطى.

أم درجات الحرارة العليا، فستتأرجح ما بين 20 و25 درجة بالمرتفعات والمنطقة الشرقية، والواجهة المتوسطية والجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 25 و30 درجة بكل من السايس وهضاب الفوسفاط ووالماس، والسهول الشمالية و سواحل المحيط الأطلسي، وستكون ما بين 30 و 35 درجة بالسهول الوسطى ومنطقة سوس، والمناطق الوسطى والأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج شمال العرائش، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.