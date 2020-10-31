شكرا لقرائتكم خبر عن 18 ألف إصابة جديدة بكورونا في روسيا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت السلطات الروسية اليوم تسجيل 334 حالة وفاة بالإضافة إلى 18140 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية. وقال مركز العمليات الخاص بمكافحة الفيروس في بيان إن الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت بذلك لتصل إلى 27990 وفاة و1618116 إصابة بالفيروس التاجي. وذكر البيان أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 14854 ليرتفع إجمالي حالات التعافي من الوباء التاجي إلى 1215414.

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