في سوس ماسة.. استثمار 13 مليار درهم وخلق 13 ألف منصب شغل خلال سنة 2020

خصص 13 مليار درهم من الاستثمارات برسم سنة 2020 لفائدة 305 من الملفات التي وضعت بالمركز الجهوي للاستثمار لسوس- ماسة.

وأوضح بلاغ صدر عن المركز الجهوي للاستثمار، اليوم الجمعة، أن هذه المشاريع التي تمت المصادقة عليها ستمكن، إلى غاية متم السنة الجارية، من خلق 13 ألف و 668 منصب شغل، مشيرا إلى أنه تم في هذا الإطار عقد 41 اجتماعا خلال سنة ،2020 مقابل 13 اجتماعا خلال سنة ،2019 رغم الاكراهات الصحية الناجمة عن انتشار فيروس “كوفيد 19”.

وأضاف المصدر أن هذه النتائج تعزى إلى الجهود التي بذلتها الهئيات التابعة للمركز الجهوي للاستثمار لسوس ماسة، وكذا والي جهة سوس ماسة، السيد أحمد حجي، الذي هو أيضا رئيس المجلس الإداري للمركز الجهوي للاستثمار.

وذكر المصدر أن النصف الأول من السنة الجارية تميز ، بالنسبة للمركز الجهوي للاستثمار لجهة سوس ماسة، بتسجيل انخفاض هام في مدد معالجة الملفات والمصادقة عليها، إذ تقلصت هذه المدد إلى 12 يوما في المتوسط..

وأضاف المصدر أن مدة معالجة الملفات من طرف الشباك الوحيد للاستثمار (المكلفون بمهام المخاطب الوحيد للمستثمرين) انتقلت من يوم واحد عوض يومين كأجل قانوني.

وقد بذلت جهود خاصة لإنعاش المناطق الصناعية بالجهة، حيث قام المركز الجهوي للاستثمار لسوس ماسة بإعداد دليل يسلط الضوء على ما تتوفر عليه الجهة من عقارات مخصصة للنشاط الصناعي، فضلا عن فرص الاستثمار المتاحة بالجهة.

ويضم هذا الدليل خرائط رقمية للمناطق الصناعية تمكن من تحديد مدى توفر العقارات المخصصة للنشاط الصناعي في الوقت المحدد.

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من جهة أخرى، وفي إطار مواكبة عملية الرقمنة، طور المركز الجهوي للاستثمار تطبيقا حول برنامج “إنطلاقة” يمكن تنزيله وتصفحه على الهاتف أو مختلف الأجهزة، وهو ما يمكن من هيكلة وأرشفة وتتبع عملية معالجة طلبات الدعم المقدمة من حاملي المشاريع (طلبة، أجراء، مقاولون، شباب في طور البحث عن فرص الشغل، إلخ…..).

وفي إطار الإنعاش الاقتصادي الجهوي، طور المركز الجهوي للاستثمار منصة رقمية، وذلك بهدف دعم صانعي القرار والشركاء والمستثمرين بالجهة بهدف خلق شراكات تجارية بين الشركاء على المستوى الوطني أو الدولي، وكذا في إطار البحث عن مستثمرين محتملين، أو البحث عن شركاء تجاريين.

ويروم مخطط المركز الجهوي للاستثمار لسوس ماسة برسم سنة 2021، على الخصوص،تقوية قدرات الرأسمال البشري، ومواصلة استراتيجية الرقمنة من خلال دعم المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة بالجهة قصد إنجاح عملية انتقالها إلى “التحول الرقمي”.

ومن بين المحاور الأخرى للمخطط الإستراتيجي للمركز، الترويج لفرص الاستثمار بالجهة من خلال خلق عرض مجالي متكامل وجذاب.

يشار إلى أن المركز الجهوي للاستثمار لسوس ماسة عقد، أول أمس الأربعاء، عبر تقنية الفيديو، مجلسه الإداري وذلك وذلك تفعيلا للقانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.

واختتم المجلس اجتماعه بالدراسة والمصادقة على النقط الواردة في جدول أعماله، حيث تمخضت المناقشة عن المصادقة على القرارات المعروضة على أنظاره بالإجماع.