الجمعة 30 أكتوبر 2020

ارشيفيه

استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الجمعة، عربات تحمل عناصر لميليشيا الحوثي بمديرية الصفراء بمحافظة صعدة.

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وأوضح قائد لواء (حرب1) باليمن العميد محمد الغنيمي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت)- أن عربات تابعة للحوثيين كانت متوجهة من وادي (الأشر) نحو مرتفعات (خضاض) حاولت التوغل في مناطق الجيش الوطني، تم رصدها وتدميرها من قبل طائرات التحالف وقتل جميع من كان فيها.

طيران التحالف يستهدف عربات لميليشيا الحوثي بصعدة اليمنية

استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الجمعة، عربات تحمل عناصر لميليشيا الحوثي بمديرية الصفراء بمحافظة صعدة.

وأوضح قائد لواء (حرب1) باليمن العميد محمد الغنيمي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت)- أن عربات تابعة للحوثيين كانت متوجهة من وادي (الأشر) نحو مرتفعات (خضاض) حاولت التوغل في مناطق الجيش الوطني، تم رصدها وتدميرها من قبل طائرات التحالف وقتل جميع من كان فيها.