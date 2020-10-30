ابطال الشرطة يسيطرون على بطولة اندية العراق للشباب والمتقدمين بالجودو

اختتمت على قاعة نادي التضامن الرياضي في محافظة النجف الاشرف بطولة اندية العراق المفتوحة للشباب والمتقدمين بالجودو والتي استمرت على مدار يومين متتاليين.

وذكر الامين العام للاتحاد فراس حمزة في بيان ان "نادي الشرطة الرياضي احرز المركز الاول في هذه البطولة التي اطلق عليها اسم المرحوم ( فيصل داود سلمان ) بعد ان احرز ابطال الشرطة ستة اوسمة ذهبية وواحدة فضية تاركين المركز الثاني للاعبي نادي الحسنين بوسامين ذهبيين فيما تقاسم ابطال ديالى وشباب العدل المركز الثالث".



واضاف حمزة ان "البطولة شهدت رعاية وحضور ومتابعة متميزة من لؤي الياسري محافظ النجف الاشرف والعديد من رؤساء الاندية والاتحادات الفرعية ومشاركة واسعة جداً من قبل اكثر من 40 نادي مثلهم 200 لاعب تنافسوا على مدار يومين بحصيلة 187 نزال شهدت ولادة العديد من الابطال والقدرات الشبابية الجديدة التي من المؤمل ان تجد طريقها قريباً للاستحقاقات القادمة عبر تمثيل منتخباتنا الوطنية بأذنه تعالى".

