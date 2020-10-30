العراق يستنكر حادثة نيس الفرنسية

ادانت وزارة الخارجية العراقية، الجمعة، حادثة نيس الفرنسية، فيما اشارت الى ان التطرف والأرهاب تبرأ منه الأديان كافّة.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصَحّاف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "نُدينُ ونستنكرُ الحادث الأرهابيَّ الذي طال داراً للعبادةِ في نيس – فرنسا"، مبينا "اننا نتضامن مع عائلات الضحايا وندعو بالشفاء للجرحى".
واضافت ان "العراقَ لازالَ يواجهُ ويُحارِب الأرهاب منذ سنين"، مشيرة الى ان "التطرف والأرهاب تبرأ منه الأديان كافّة".
وتابعت ان "البُعدَ الإنساني كامنٌ في خطاب الديانات وهو ضرورة واقعيّة للعيش المشترك والآمن".
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