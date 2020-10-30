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العثور على جثة رجل مجهول الهوية قضى بطعنات سكين في بغداد

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افاد مصدر امني، الجمعة، بأنه تم العثور على جثة رجل مجهول الهوية قضى بطعنات سكين في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "قوة امنية عثرت على جثة مجهولة الهوية ضمن منطقة الحرية شمالي بغداد"، مبينا ان "الجثة بدت عليها اثار طعنات سكين بمنطقة الصدر".

 

واضاف المصدر ان "القوة نقلت الجثة الى الطب العدلين وفتحت تحقيقا في ملابساته".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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