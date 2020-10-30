افاد مصدر امني، الجمعة، بأنه تم العثور على جثة رجل مجهول الهوية قضى بطعنات سكين في بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "قوة امنية عثرت على جثة مجهولة الهوية ضمن منطقة الحرية شمالي بغداد"، مبينا ان "الجثة بدت عليها اثار طعنات سكين بمنطقة الصدر".
واضاف المصدر ان "القوة نقلت الجثة الى الطب العدلين وفتحت تحقيقا في ملابساته".
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