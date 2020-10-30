بالفيديو .. زلزال قوي يضرب تركيا ويهدم مباني سكنية بالكامل

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – اسطنبول
اعلنت إدارة الطوارئ التركية اليوم الجمعة حدوث زلزال في بحر إيجة بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر ،على عمق 16.5 كيلومتراً،غربي تركيا.
وافادت الانباء حتى الان بأن الزلزال تسبب في تهدم عدد من المباني السكنية بالكامل في مدينة إزمير.
وقال رئيس بلدية إزمير انهم تلقوا بلاغات بتهدم نحو 20 مبنى في المدينة.
وكشفت المعلومات المتوفرة أن الزلزال قد وقع في ولاية إزمير وشعر به سكان الولايات المجاورة حتى اسطنبول.
من جانبه قال والي اسطنبول: لم نتلق أنباء حول وقوع خسائر جراء الهزة الأرضية التي شعر بها سكان المدينة.
وفي وقت لاحق من مساء اليوم اعلنت وكالة إدارة الأزمات والطوارئ التركية ان الحصيلة الأولية لزلزال أزمير 4 قتلى و120 جريحا.
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