حقوق النقل التلفزي.. القضاء السويسري يبرئ ساحة رئيس باريس سان جرمان

برأ القضاء السويسري، اليوم الجمعة، الرئيس المدير العام لنادي باريس سان جرمان، القطري ناصر الخليفي، في القضية المتعلقة بحقوق بث مونديالي 2026 و2030، وقال الخليفي، عقب النطق بالحكم “قرار اليوم يثبت براءتي بشكل كامل،وقد جددت هذه البراءة إيماني بسيادة القانون، بعد أربع سنوات من الادعاءات والتهم الوهمية، والتشهير المستمر بسمعتي، وقد ثبت أن ذلك كله لا أساس له من الصحة”.

وأكد ناصر الخليفي، الذي يتولى رئاسة مجموعة (بيين) الإعلامية تبرئة اسمه بشكل “كامل وقطعي” من أي تهم فساد ، قائلا “بعد استهدافي بحملة قاسية استمرت أربع سنوات، أغفلت خلالها الحقائق الأساسية والأسس القانونية في كل مرحلة، تمكنت أخيرا من تبرئة اسمي بشكل كامل وقطعي”.

وخلص إلى القول “أما الآن فقد بات بإمكاني أن أكرس كامل طاقتي وجهودي للمساهمة في بناء مستقبل إيجابي للرياضة العالمية، في وقت يحتاج فيه القطاع إلى قيادة قوية أكثر من أي شيء آخر”.

من جهة أخرى، أقرت المحكمة أدنى عقوبة على الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) سابقا، جيروم فالك.