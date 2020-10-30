إغلاق الحسيمة..إجراءات احترازية جديدة من بينها إغلاق الساحات والحدائق العمومية والقاعات الرياضية والعمل عن بعد

على إثر تزايد عدد المصابين بوباء كوفيد-19 بين سكان عمالة إقليم الحسيمة، أعلنت هذه الأخيرة، اليوم الجمعة، اعتماد إجراءات احترازية خاصة، ابتداء من الأحد المقبل، في الساعة التاسعة ليلا.

وقررت عمالة الحسيمة، عبر منشور لها، اعتماد الرخص الاستثنائية للتنقل من إلى تراب عمالة إقليم الحسيمة، بالإضافة إلى إخضاع الدخول، والخروج، من وإلى مدينة الحسيمة إلى رخصة استثنائية مسلمة من السلطات المحلية، فضلا عن إغلاق جميع المحلات التجارية، والمهنية، والخدماتية، والمقاهي، والمطاعم في الساعة التاسعة ليلا.

ومن الإجراءات الاحترازية، التي أعلنتها جماعة الحسيمة، منع البث التلفزي في المقاهي، والمطاعم، والتجوال من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، كما تم الإعلان عن إغلاق الساحات، والحدائق العمومية، والقاعات الرياضية المغطاة، وملاعب القرب، فضلا عن منع التجمعات العمومية لأكثر من 10 أشخاص.

وعلاوة على ذلك، حثت عمالة الحسيمة جميع المؤسسات على اعتماد العمل عن بعد كلما كان ذلك ممكنا، واستثنيت من إجراءات الإغلاق والتنقل المستشفيات العمومية، والمصحات العمومية، والخصوصية، والصيدليات مع تمكين الأشخاص العاملين فيها من التنقل منها وإليها، وكذا رجال السلطة المحلية، ومساعديهم، ورجال الأمن، والدرك الملكي، والقوات المساعدة، والوقاية المدنية.