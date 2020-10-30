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شكرا لقرائتكم خبر عن بلاغات حول انهيار نحو 20 مبنى في ولاية إزمير التركية بسبب الزلزال والان مع التفاصيل
الجمعة 30 أكتوبر 2020
ارشيفيه
أفادت فضائية سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن رئيس بلدية إزمير أكد بأن هناك بلاغات حول انهيار نحو 20 مبنى في الولاية جراء الزلزال. وكان هز زلزال قوي اليونان وشعر به سكان العاصمة أثينا. وليس هناك تقارير فورية عن إصابات أو أضرار.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن قوة الزلزال الذي وقع شمالي ساموس نحو الساعة 1150 بتوقيت جرينتش بلغت 6.6 درجة.
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