2020-10-30 | 16:10
867 مشاهدة
حسم التعادل الايجابي 1-1 مباراة الزوراء والنفط في قمة مباريات الجولة الثانية من الدوري الممتاز لكرة القدم.
المباراة التي اقيمت على ملعب الشعب الدولي، انتهت متعادلة في كل شيء، فبعد مرور 39 دقيقة سجل محمد داود هدف النفط، وقبل انتهاء الشوط شهدت المباراة اول حالة طرد، بعدما اشهر الحكم مهند قاسم البطاقة الحمراء بوجه لاعب الزوراء ضرغام اسماعيل في الدقيقة 42.
وفي الشوط الثاني، اشهر قاسم البطاقة الحمراء الثانية وهذه المرة كانت من نصيب لاعب النفط احمد عبد الرضا في الدقيقة 47، لينجح النوارس في تعديل الكفة عن طريق اللاعب علاء عبد الزهرة في الدقيقة 51.
وفي الشوط الثاني، اشهر قاسم البطاقة الحمراء الثانية وهذه المرة كانت من نصيب لاعب النفط احمد عبد الرضا في الدقيقة 47، لينجح النوارس في تعديل الكفة عن طريق اللاعب علاء عبد الزهرة في الدقيقة 51.
وبهذا التعادل اصبح رصيد الزوراء نقطتين، فيما بلغ النفط النقطة الرابعة.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
كانت هذه تفاصيل خبر هدفان وطردان.. قمة الزوراء والنفط تنتهي بالتعادل الايجابي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.