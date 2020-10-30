هدفان وطردان.. قمة الزوراء والنفط تنتهي بالتعادل الايجابي

المباراة التي اقيمت على ملعب الشعب الدولي، انتهت متعادلة في كل شيء، فبعد مرور 39 دقيقة سجل محمد داود هدف النفط، وقبل انتهاء الشوط شهدت المباراة اول حالة طرد، بعدما اشهر الحكم مهند قاسم البطاقة الحمراء بوجه لاعب الزوراء ضرغام اسماعيل في الدقيقة 42.وفي الشوط الثاني، اشهر قاسم البطاقة الحمراء الثانية وهذه المرة كانت من نصيب لاعب النفط احمد عبد الرضا في الدقيقة 47، لينجح النوارس في تعديل الكفة عن طريق اللاعب علاء عبد الزهرة في الدقيقة 51.

وبهذا التعادل اصبح رصيد الزوراء نقطتين، فيما بلغ النفط النقطة الرابعة.