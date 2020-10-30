واشنطن تدين هجمات مليشيا الحوثي على الأراضي السعودية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 30 أكتوبر 2020
الخليج 365
دانت الولايات المتحدة ، الخميس، هجمات الحوثيين الصاروخية، ضد الأعيان المدنية في المناطق الجنوبية السعودية.
والأربعاء، أعلن التحالف اعتراض ست طائرات مسيرة مفخخة، وصاروخين باليستيين، أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في بيان إن هذه الهجمات شُنت بشكل عشوائي” مشيراً إلى أنها “هددت حياة مدنيين أبرياء، بينهم أمريكيون.
وأضاف “أن السعودية تعرضت لسنوات لمثل هذه الهجمات الطائشة، وخلال الأسبوع الماضي وقعت هذه الهجمات بشكل شبه يومي، وهو تصعيد غير مسؤول”.
وشدد بومبيو على أن هذه الأعمال تثبت عدم جدية الحوثيين في التوصل لحل سياسي من أجل إحلال السلام في اليمن.
وفي وقت سابق، قالت الولايات المتحدة الأميركية، إن قواتها صادرت صاروخين إيرانيين مشحونين إلى ميليشيا الحوثي.
وتزامن الإعلان مع فرض وزارتي الخزانة والخارجية الأمريكية، عقوبات على 11 كيانا وفردا مختلفين لضلوعهم في شراء وبيع مواد بتروكيماوية إيرانية.
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