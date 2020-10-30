تفاصيل صغيرة تفصل هداف البطولة الوطنية إبراهيم البحراوي عن نهضة بركان

أكدت مصادر مقربة من نادي سريع وادي زم لموقع “اليوم24” أن لاعب الفريق، وهداف البطولة الوطنية، إبراهيم البحراوي، قريب من التوقيع لفريق نهضة بركان.
وكان اللاعب إبراهيم البحراوي قد أعرب، سابقا، عن رغبته في الانتقال إلى فريق ينافس في أحد البطولات الإفريقية، وفي تصريح سابق لموقع “اليوم 24″، كان قد أكد المدير العام لنادي سريع وادي زم، نور الدين الهشامي، أن “الفريق يحترم رغبة اللاعب، وأي ناد ارتاح له فنحن مستعدون لتلبية رغبته”.
وفي انتظار حسم الصفقة من طرف فريق نهضة بركان المتوج، أخيرا، بلقب كأس الكاف، فهناك مجموعة من العروض مطروحة على طاولة فريق سريع وادي زم، حيث يبقى القرار الأخير للاعب إبراهيم البحراوي هداف البطولة الوطنية، من أجل اختيار الفريق الذي سيرتاح فيه.
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