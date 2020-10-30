زلزال قوي يضرب ولاية أزمير غرب تركيا ويخلف انهيار مبان

ضرب زلزال قوي، اليوم الجمعة، ولاية إزمير غربي تركيا، بحسب ما ذكرته وكالة الأناضول المحلية.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، في بيان لها، إن الزلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر، مركزه بحر إيجة قبالة سواحل مدينة “سفري حصار” غربي تركيا.

وفي غضون ذلك، قال والي إسطنبول، إنه لم يتلق أي أنباء حول وقوع خسائر جراء الهزة الأرضية، التي شعر بها سكان المدينة، بينما قال وزير الداخلية التركي إن المعلومات الأولية تفيد انهيار ست مبان في ازمير.

ومباشرة بعد الزلزال، عبر مقيمون في عدد من المدن التركية عن خوفهم، بعدما استشعروا الهزة بقوة مختلفة، حسب قربهم من مركزها.