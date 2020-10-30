التعادل الايجابي يحسم مواجهة الحدود والكهرباء في دوري الكرة الممتاز

المباراة التي احتضنها ملعب التاجي، شهدت اثارة كبيرة منذ بدايتها، حيث تمكن الحدود من افتتاح التسجيل عن طريق اللاعب منار طه في الدقيقة 9، ليعود اللاعب ويسجل ثاني أهداف فريقه في الدقيقة 19.

بعدها انتفض الكهرباء ونجح في تقليص الفارق بتسجيله الهدف الاول عن طريق اللاعب محمد ابراهيم في الدقيقة 27 وبعد دقيقة فقط، سجل اللاعب ناظم خضر هدف التعديل لفريقه.



وبهذا التعادل اصبح رصيد الكهرباء نقطة واحدة في المركز الـ16، بينما اصبح رصيد الحدود نقطتين في المركز السابع.

وفي مباراة اخرى اقيمت بذات التوقيت، تغلب السماوة على الميناء بهدف نظيف.