التعادل الايجابي يحسم مواجهة الحدود والكهرباء في دوري الكرة الممتاز

2020-10-30 | 14:23
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حسم التعادل الإيجابي 2-2 مباراة الكهرباء والحدود في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز بكرة القدم.
بعدها انتفض الكهرباء ونجح في تقليص الفارق بتسجيله الهدف الاول عن طريق اللاعب محمد ابراهيم في الدقيقة 27 وبعد دقيقة فقط، سجل اللاعب ناظم خضر هدف التعديل لفريقه.
وبهذا التعادل اصبح رصيد الكهرباء نقطة واحدة في المركز الـ16، بينما اصبح رصيد الحدود نقطتين في المركز السابع.
وفي مباراة اخرى اقيمت بذات التوقيت، تغلب السماوة على الميناء بهدف نظيف.
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