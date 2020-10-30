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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شعبان:
شهد منحنى إصابات ووفيات فيروس كورونا المُستجد انخفاضاً في الدول العربية، ليوم أمس الخميس، بعد إصابة 18 ألفاً و191 حالة جديدة، ارتفع معها الإجمالي إلى مليونين و133 ألفاً و620 إصابة مؤكدة، فيما أودى الوباء بحياة 218 شخصاً جديداً، ليصل بذلك إجمالي عدد الضحايا إلى 36 ألفاً و880 حالة وفاة، حسب مؤشر جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.
ويأتي الانخفاض بعدما سجّل منحنى الإصابات حصيلة قياسية بلغت 20 ألفاً و249 إصابة جديدة، ليوم أمس الأول، الأربعاء، وقفزة قياسية في منحنى الوفيات بعدما حصد الوباء أرواح 399 شخصاً جديداً.
ومن بين 22 دولة عربية، سجّلت العراق أعلى عدد إصابات بـ"كوفيد-19" في الوطن العربي، بعدد إصابات بلغ 467 ألفاً و755 حالة، فيما تأتي السعودية في المرتبة الثانية بعدد إصابات بلغ 346 ألفاً و482 حالة، ويوضح الشكل البياني الآتي قائمة الدول العربية الأعلى تسجيلاً لحالات الإصابة بالوباء:
ولم تُعلن وزارات الصحة في 5 دول هي: عمان وتونس والجزائر والصومال وجزر القمر عن حالات جديدة ليوم أمس، 29 أكتوبر الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا عربياً: الوفيات تعاود الانخفاض.. وهذه قائمة أعلى 10 دول تسجيلاً للإصابات (تفاعلي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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