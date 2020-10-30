بريطانيا تعيد النظر في قائمة الدول الآمنة للسفر

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 أكتوبر 2020 01:13 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 30 - أكتوبر - 2020 12:48 صباحًا

على خلفية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الكثير من الدول حول العالم في الفترة الأخيرة، اعلن وزير النقل البريطاني غرانت شابس عن استبعاد قبرص وليتوانيا من قائمة انكلترا للدول الآمنة للسفر اعتبارا من يوم الأحد القادم.

ويعني ذلك أن القادمين إلى بريطانيا من الدولتين المذكورتين سيضطرون لدخول العزل الصحي لمدة 14 يوما بهدف منع انتشار فيروس كورونا في المملكة المتحدة.

وسجلت بريطانيا 23 ألف إصابة جديد بفيروس كورونا اليوم الخميس، إضافة إلى 280 وفاة.