شكرا لقرائتكم خبر عن بيلاروسيا تغلق حدودها البرية لمكافحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت السلطات البيلاروسية إغلاق الحدود البرية مؤقتاً مع ليتوانيا ولاتفيا وأوكرانيا وبولندا على خلفية مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد وقالت اللجنة الوطنية لحرس الحدود في بيان "بسبب الوضع الوبائي في الدول المجاورة، قيّدت بيلاروس مؤقتاً الدخول إلى أراضيها عبر بوابات الرقابة البريّة مع لاتفيا وليتوانيا وبولندا وأوكرانيا". وأوضحت اللجنة أن الطاقم الدبلوماسي وشاحنات النقل الدولي للسلع لن يتأثروا بالقيود

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