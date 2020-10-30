شكرا لقرائتكم خبر عن بيلاروسيا تغلق حدودها البرية لمكافحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وقالت اللجنة الوطنية لحرس الحدود في بيان "بسبب الوضع الوبائي في الدول المجاورة، قيّدت بيلاروس مؤقتاً الدخول إلى أراضيها عبر بوابات الرقابة البريّة مع لاتفيا وليتوانيا وبولندا وأوكرانيا". وأوضحت اللجنة أن الطاقم الدبلوماسي وشاحنات النقل الدولي للسلع لن يتأثروا بالقيود
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