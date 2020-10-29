بنك المغرب: القروض البنكية ارتفعت بنسبة 5.2% في شتنبر الماضي

أفاد بنك المغرب بأن القروض البنكية سجلت ارتفاعا، على أساس سنوي، بنسبة 4 في المائة خلال شهر شتنبر الماضي، بعدما كانت 4,9 بالمائة في الشهر السابق.

وأضاف بنك المغرب، في مذكرة حول مؤشراته الرئيسية للإحصائيات النقدية لشهر شتنبر 2020، أنه فيما يتعلق بالقروض المقدمة للقطاع غير المالي، فقد ارتفعت بنسبة 5,3 بالمئة في شتنبر، مقابل 5,7 بالمئة في الشهر السابق.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا الارتفاع المسجل في القروض المقدمة للقطاع غير المالي، يعكس نمو وتيرة القروض الممنوحة للشركات الخاصة غير المالية بنسبة 7,6 بالمئة في شتنبر بعد 8,6 بالمئة، وارتفاع في القروض الممنوحة للأسر بنسبة 2,5 في المئة، وهو نفس النمو المسجل تقريبا في الشهر السابق.

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وحسب الفئة الاقتصادية، سجلت القروض البنكية المقدمة للقطاع غير المالي ارتفاعا بنسبة 9,7 في المئة مقابل 12,3 في المئة، وقروض التجهيز بنسبة 3,4 في المئة بعد 3 في المئة.

وفي ما يتعلق بالقروض العقارية، يضيف المصدر ذاته، فقد ارتفعت بنسبة 1,6 في المئة، وهي نفس الزيادة السنوية في الشهر السابق، مشيرا إلى أن القروض الاستهلاكية، في المقابل، سجلت انخفاضا بنسبة 2,1 في المئة.

وعلى أساس شهري، سجلت القروض البنكية زيادة بنسبة 1 في المئة. ويعزى ذلك إلى ارتفاع في القروض العقارية والقروض الاستهلاكية وذلك، على التوالي، بنسبة 0,3 في المئة و 0,2 في المئة، وكذا انخفاض بنسبة 0,3 بالمئة في تسهيلات الخزينة وقروض التجهيز.