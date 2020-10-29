شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة الجزائرية: الرئيس يتلقى العلاج وحالته الصحية لا تدعو للقلق والان نبدء بالتفاصيل
وكشف ذات المصدر ان الفريق الطبي للرئيس تبون أكد تفاؤله بنتائج الفحوصات، مبرزا تلقيه العلاج المناسب وأن حالته الصحية مستقرة ولا تدعو للقلق.
كما نوه إلى وصول برقيات اطمئنان وتمنيات بالشفاء العاجل لتبون من قبل كل من المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، ورئيس دولة فلسطين محمود عباس.
وكانت الرئاسة الجزائرية أعلنت أمس الأربعاء عن نقل تبون، إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية معمقة بتوصية من فريقه الطبي.
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