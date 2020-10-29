حمودي ينفي التسريبات بصدد أسماء المكتب التنفيذي للاولمبية

وقال حمودي في بيان إنه "انفي وبشكل قاطع، ما تناولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الرياضية غير الرسمية بتشكيل قائمة للمكتب التنفيذي المقبل".

وشدّد حمودي على أن "المعايير الحقيقية التي تم إعتمادها باتفاقات ما قبل الانتخابات التكميلية في ٢٢ / ١٠ هي الخيار القائم، الوحيد والمتراصّ، وان الايام القليلة القادمة ستشهد توافقات منطقية لانجاب مكتب تنفيذي قويّ ومتجانس بروح الفريق لا الارادات الفردية".



ولفت حمودي الى انه "توقّع مثل هذه التسريبات غير الأمينة التي يصرّ بعضهم على تسويقها في البيئة الأولمبية بعد الاستشعار بنقاء ونزاهة العملية الانتخابية القانونية".

وأبدى حمودي إستغرابه حيال توافقات جمعت بعض الأطراف المختلفة لسنوات طويلة لكنها "سرعان ما إتفقت بلحظات أيام التحالفات الانتخابية".

وفي ختام حديثه أثنى رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية على "الدور القانوني المحايد الذي تضطلع به الهيئة القانونية المشرفة على الانتخابات الأولمبية واللجنة التحضيرية وكل الاطراف الساعية لاستيلاد مكتب تنفيذي منتخب وشرعي لقيادة اللجنة الأولمبية في المرحلة المقبلة".



من جانبه نفى مدير المكتب الإعلامي في اللجنة الأولمبية حسين علي حسين ما ورد في بعض وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الرياضية الالكترونية أيّة اتفاقات او تخطيط يسهم فيه مدير العلاقات في اللجنة الأولمبية ومديرها التنفيذي السابق وأمين سر إتحاد الطاولة، عادّاً "تلك الأطاريح من خيالات مدوّنها".