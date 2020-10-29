حمودي ينفي التسريبات بصدد أسماء المكتب التنفيذي للاولمبية

وشدّد حمودي على أن "المعايير الحقيقية التي تم إعتمادها باتفاقات ما قبل الانتخابات التكميلية في ٢٢ / ١٠ هي الخيار القائم، الوحيد والمتراصّ، وان الايام القليلة القادمة ستشهد توافقات منطقية لانجاب مكتب تنفيذي قويّ ومتجانس بروح الفريق لا الارادات الفردية".
ولفت حمودي الى انه "توقّع مثل هذه التسريبات غير الأمينة التي يصرّ بعضهم على تسويقها في البيئة الأولمبية بعد الاستشعار بنقاء ونزاهة العملية الانتخابية القانونية".
وأبدى حمودي إستغرابه حيال توافقات جمعت بعض الأطراف المختلفة لسنوات طويلة لكنها "سرعان ما إتفقت بلحظات أيام التحالفات الانتخابية".
وفي ختام حديثه أثنى رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية على "الدور القانوني المحايد الذي تضطلع به الهيئة القانونية المشرفة على الانتخابات الأولمبية واللجنة التحضيرية وكل الاطراف الساعية لاستيلاد مكتب تنفيذي منتخب وشرعي لقيادة اللجنة الأولمبية في المرحلة المقبلة".
من جانبه نفى مدير المكتب الإعلامي في اللجنة الأولمبية حسين علي حسين ما ورد في بعض وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الرياضية الالكترونية أيّة اتفاقات او تخطيط يسهم فيه مدير العلاقات في اللجنة الأولمبية ومديرها التنفيذي السابق وأمين سر إتحاد الطاولة، عادّاً "تلك الأطاريح من خيالات مدوّنها".
كانت هذه تفاصيل خبر حمودي ينفي التسريبات بصدد أسماء المكتب التنفيذي للاولمبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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