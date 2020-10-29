مصر: الوضع الوبائي لكورونا تحت السيطرة

الخميس 29 أكتوبر 2020

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية إن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر تحت السيطرة.



Advertisements

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي" أن هناك 10 لقاحات عالمية تحت التجارب والاختبارات السريرية لهذه اللقاحات ولا تزال تحتاج إلى بعض الوقت.

وشدد عوض وفق موقع فيتو على ضرورة الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى التوصل إلى لقاح فعال وآمن يحمي من الإصابة بالمرض.