أزمة فرنسا مع الإسلام تقطع صمت بنكيران: ماكرون أخطأ لكن الدفاع عن النبي بالعنف لا يجوز شرعًا

قطع عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، والأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية أشهر صمته، بخروج إعلامي، عشية اليوم الخميس، تحدث فيه عن الأزمة المندلعة في فرنسا، بسبب تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي أدت إلى تسارع الأحداث، في الآونة الأخيرة، وحدوث هجوم إرهابي أودى بحياة 3 مدنيين فرنسيين، صباح اليوم الخميس.

الخروج الإعلامي لبنكيران، الذي تباعه الآلاف على صفحته في فيسبوك تحدث فيه بلغة “الوعض”، للتعامل مع الأزمة القائمة بين فرنسا والمسلمين، والتي اختار أن يسميها لغة الحوار، بعيدا عن العنف، حتى لو كانت الإساءة للنبي محمد. وقال رئيس الحكومة السابق:”ألزمت نفسي بالصمت لظروف خاصة بي وبوطني لكنني حزين ومرتكب منذ بداية تصريحات رئيس الجمهورية حول الإسلام والمسلمين، وحزين أيضا بسبب الأحداث التي راح ضحيتها أستاذ فرنسي والقاتل نفسه، والحدث الإرهابي الذي وقع اليوم الخميس”.

وعبر بنكيران عن رأيه حول ما اعتبره “استفزازت” فرنسية، قائلا: “لن أحاور ماكرون الآن، لكن حريةالتعبير التي تحدث عنها ليست هي الاعتداء على عقائد الناس، فلو شتم أحد والد أحد لاحتج عليه، وهو الآن يشتم أعز ما لدينا، وأحب إلينا وإلى قلوبنا من أنفسنا ومن الناس جميعا، ونفديه جميعا بأرواحنا”.

واعتبر بنكيران أن ردود الأفعال التي تصدر من المسلمين، خصوصا الشباب “خاطئة شرعا” وتضر الإسلام والمسلمين أكثر مما تدافع عن النبي محمد، مضيفا “أن الذي يقع من بعض الشباب أو غير الشباب المسلمين من محاولة للدفاع عن رسول الله لا يجوز شرعا، بصفتهم مسلمين، وسيحاسبون على ما يفعلون، فلا يجوز قتل الأبرياء، لا يمكننا الدفاع على الرسول بالعنف المدني”.

وأضاف رئيس الحكومة السابق “الإساءة إلى نبي الإسلام نرد عليها بالمظاهرات والمقاطعة، لكن لن ندخل في عمليات الإجرام والعنف والإرهاب، وعلى المسلمين أن يتناصحوا في هذا الأمر، فالحوار كاف حتى لو أساؤوا إلى النبي، فالله تكفل بالدفاع عن النبي وجند نفسه وملائكته للدفاع عن الرسول الذي ليس بحاجة إلى دفاعنا”. وختم بنكيران حديثه بكون من يدافعون الآن عن النبي بالعنف يتسببون في حرج كبير ومشقة كبيرة ويقلبون الأفراح أحزانا، مطالبا بمراقبة المحيط وتقديم النصح لكل شخص يتوفر على أفكار عنيفة ومتطرفة.