شكرا لقرائتكم خبر عن «البرلمان العربي»: ضرورة التصدي للحملات المسيئة للإسلام والمسلمين والان نبدء بالتفاصيل
ودعا البرلمان العربي في بيان اليوم، المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية والإقليمية وبرلمانات العالم كافة للتصدي للحملات المغرضة للإساءة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، كما يدعو لتجريم الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومنع الإساءة وازدراء الأديان والرموز الدينية والرسل والأنبياء.
وأكد ضرورة احترام وتعزيز ثقافة التسامح واحترام المقدسات والرموز الدينية، رافضاً التذرع بحرية الرأي والتعبير لمهاجمة المعتقدات الدينية، ويؤكد أن حرية الرأي يجب أن تقف عند حدود حرية وحقوق ومعتقدات الآخرين.
واستنكر البرلمان العربي محاولات ربط ما تقوم به الجماعات التكفيرية الإرهابية بالإسلام ويؤكد أن الإسلام دين للمحبة والسلام.
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