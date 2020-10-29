أكد كريستيان إستروزي عمدة مدينة نيس جنوبي فرنسا مقتل شخصين على الأقل في هجوم بسكين وقع داخل كنيسة بالمدينة، إلى جانب إصابة آخرين أحدهم في حالة حرجة.

وأعلنت النيابة المختصة بمكافحة الإرهاب تولي التحقيق.

وقال إستروزي إن منفذ الهجوم، والذي أصيب برصاص الشرطة المحلية، "لم يترك مجالاً للشك ... بشأن الدافع وراء فعلته ... حيث ظل يردد /الله أكبر/ أمامنا أثناء تلقيه العلاج".



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كانت هذه تفاصيل خبر قتيلان في هجوم طعن بمدينة نيس الفرنسية ونيابة مكافحة الإرهاب تتولى التحقيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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