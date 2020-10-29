الجزائر تُسجل 306 إصابات جديدة بكورونا

أعلن الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس (كورونا) بالجزائر جمال فورار، اليوم /الخميس/ ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس (كورونا) بالجزائر إلى 57 ألفا و332 حالة إصابة، و1949 حالة وفاة.
وقال فورار - في مؤتمره الصحفي- إن الجزائر سجلت 306 حالات إصابة جديدة بفيروس (كورونا) جديدة و8 حالات وفاة خلال يوم واحد.
ألفا و819 حالة، وأن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 39 مريضا بالعناية المركزة.
وأضاف أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 39
يُذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب
كانت السلطات الجزائرية قد خففت حظر التجوال المفروض بسبب الكورونا ليصبح من 11 مساء إلى 6 صباحا في 11 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، فيما رفعت الحجر الصحي تماما عن 37 ولاية أخرى وذلك حتى نهاية أكتوبر الجاري.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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