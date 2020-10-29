بالوثائق.. مقترح تعديل قانون التقاعد الموحد

تنشر الخليج 365، مقترح قانون تعديل قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 مع تواقيع 62 نائباً. من جانبه، كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون عضو اللجنة المالية عبد الهادي السعداوي ان كتلته تبنت جمع تواقيع اكثر من ٦٠ نائباً لاضافة مقترح تعديل قانون التقاعد الموحد، مؤكداً أن رئاسة البرلمان وافقت على ادراج مقترح التعديل وحولته الى اللجنة المالية.

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