ماكرون يعلن العودة إلى الحجر الصحي الشامل

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، الأربعاء 28 أكتوبر 2020، إعادة فرض العزل العام بداية من الجمعة وحتى غرة ديسمبر 2020 للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا.

وأضاف ماكرون أن التجمعات الخاصة والعامة ممنوعة بينما تبقى المدارس الابتداية والإعدادية والثانوية مفتوحة على خلاف العزل العام السابق. أما الجامعات، فستعود إلى نظام التعليم عن بعد.

وسيسمح بالخروج من المنازل لمزاولة العمل بينما ستبقى المقاهي والمطاعم مغلقة.

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وكالات