وفق شروط محددة.. الأردن يعيد فتح حدوده البرية بعد إغلاقها لـ7 أشهر

كتبت أسماء لمنور في الخميس 29 أكتوبر 2020 04:14 مساءً - منذ ساعتين

بعد أشهر على إغلاقها بسبب فيروس كورونا، أعلن الأردن رسمياً عن عودة فتح معابره الحدودية مع السعودية والضفة الغربية المحتلة وكذلك مع إسرائيل.

ووفقا لتلفزيون “المملكة” الرسمي “استأنفت ثلاثة معابر حدودية برية عملها لاستقبال المسافرين الخميس، بعد إغلاق دام أشهرا”.

وأضاف أن هذه المعابر “اقتصرت على مركز حدود المدورة (مع السعودية)، وجسر الملك حسين وجسر الشيخ حسين (مع الأراضي الفلسطينية واإسرائيل)، وفق إجراءات وضوابط لأعداد المسافرين خاصة بكل معبر”.

ومن المقرر أن يستقبل كل من مركز حدود المدورة (جنوب المملكة)، وجسر الشيخ حسين (شمال غرب) مئة مسافر يوميا، فيما سيستقبل جسر الملك حسين (غرب) 150 مسافرا.

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وعلى القادمين إلى المملكة من هذه المعابر التسجيل في منصة إلكترونية مخصصة تدعى “فيزيت جوردان” وعمل فحص كورونا (PCR) قبل خمسة ايام من قدومهم للمملكة كي يحصلوا على موافقة “كيو آر كود” ليدخلو المملكة.

وسيخضع المسافر لفحص جديد لدى وصوله المملكة وحجر صحي منزلي لمدة أسبوع في حال كان سليما، وحجر منزلي لمدة 10 أيام في حال كان مصابا.

وكان الأردن أغلق حدوده البرية والمطارات في منتصف شهر مارس لاحتواء تفشي وباء كوفيد-19. وكان يسمح فقط بعبور الشاحنات المحملة بالسلع والبضائع.

وأعادت المملكة فتح المطار في سبتمبر الماضي. وبعد أن نجح في الحد من الإصابات في الربيع والصيف يشهد الأردن منذ مطلع سبتمبر ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات.

وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في االمملكة حتى مساء الأربعاء 700 وفاة ونحو 61942 إصابة.