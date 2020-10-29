ارتفاع إصابات كورونا في السعودية

الخميس 29 أكتوبر 2020

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس تسجيل 435 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية، ليرتفع إجمالي الإصابات بكورونا في السعودية إلى 346,482 حالة.



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وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 15 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات بكورونا في المملكة إلى 5363 حالة.

وأكدت أنه تم تسجيل 455 حالة شفاء جديدة من كورونا في السعودية، ليبلغ إجمالي التعافي من كورونا في المملكة 334,005 حالة.