الإمارات تستنكر الاعتداء على حارس قنصلية فرنسا بالسعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استنكرت دولة الإمارات، الخميس، الهجوم على القنصلية الفرنسية بمدينة جدة السعودية.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، اليوم، إن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها لهذه الأعمال التخريبية.



وشددت على رفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

كما أعربت عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصاب.

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وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الشرطة السعودية توقيف شخص اعتدى بآلة حادة على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية بجدة.

وقال المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، محمد الغامدي، إن القوة الخاصة للأمن الدبلوماسي تمكنت من القبض على مواطن بالعقد الرابع من العمر بعد اعتدائه بآلة حادة على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية بجدة نتج عنها تعرضه لإصابات طفيفة.

وأشار إلى أنه "تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تم إيقاف الجاني واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه".