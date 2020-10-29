تحصين 74 ألف رأس ماشية ضد "الوادي المتصدع" في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

أعلن الدكتور طارق الوكيل مدير عام الطب البيطري في بني سويف، أن العدد الإجمالي للحيوانات التي جرى تحصينها خلال الحملة القومية ضد مرضي الحمى القلاعية والوادي المتصدع بلغ 74 ألفًا و338 رأس ماشية، بواقع 66642 من الأبقار، و6907 من الجاموس، و789 من الأغنام والماعز.

أشار مدير عام الطب البيطري إلى أنه يجري تنفيذ الحملة في 84 وحدة بيطرية، لتستهدف تحصين ما يقرب من 200 ألف رأس من الثروة الحيوانية.

جاء ذلك تحت إشراف الأطباء البيطريين ومعاونوهم في تلك الوحدات، علاوة على الحملات المرورية على التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية، وسط التزام تام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.